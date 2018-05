Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vortrag über Demenz

FR

In Kooperation mit der Frauensprecherin des SOVD-Kreisverbands Diepholz, der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege, der Specht-Pflegeberatung und der Barmer-Versicherung war es möglich, zum Thema Krankheitsbild Demenz einen Vortrag in der BBS Syke kostenlos anzubieten.An die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessierten sich für diesen Vortrag. Sie erhielten einen allgemeinen Überblick über das Krankheitsbild Demenz und über die Stadien, in denen die Demenz verläuft.