30 Uhr bei der Astronomischen Vereinigung Lilienthal (AVL) in deren Vereinsheim in Wührden 17 einen Vortrag von Kai Oliver Detken geben. Der Titel lautet: „Ein Leben für die Astronomie – Leben und Forschung der Herschel-Familie“.

Die Familie Herschel hat eine lange astronomische Tradition, die nicht alleine an ihrem bekanntesten Vertreter Wilhelm Herschel festgemacht werden sollte. Bereits sein Vater Isaak Herschel entdeckte für sich den Sternenhimmel im heimischen Garten. Er gab dieses Wissen an seine Kinder weiter, die zu begeisterten Kometenjägern, Planetenentdeckern und Teleskopbauern wurden. Auch die dritte Generation, John Herschel, einziger Sohn von Wilhelm Herschel, trat in die astronomischen Fußstapfen der Familie und erlangte Berühmtheit. Er hatte dabei ungleich bessere Startbedingungen, da er als einziger der Familie ein hervorragendes Studium in Cambridge genoss, während seine Vorfahren sich ihr Wissen im Selbststudium beigebracht hatten.

Nicht nur ihre Leistung fasziniert bei der Familie Herschel, sondern auch die Verbindung nach Lilienthal, die zu Johann Hieronymus Schroeter bestanden hat. Dieser wurde durch die Begegnung mit der Herschel-Familie von der Astronomie inspiriert und kommunizierte später ausgiebig mit Wilhelm Herschel über den Fernrohrbau.

Der Vortrag ist dementsprechend den großen Astronomen der Vergangenheit, ihren Teleskopen, Möglichkeiten und Entdeckungen gewidmet. Was sie mit Beharrlichkeit, Entdeckerleidenschaft und in der Regel wenig Schlaf bewerkstelligt haben, ist faszinierend und zugleich immer noch der Maßstab für alle heutigen Anstrengungen. Die Geschichte der Astronomie verdeutlicht nicht zuletzt, was heutige Hobbyastronomen antreibt, wenn sie den Himmel selbst entdecken wollen. Denn das Abenteuer Astronomie hat eigentlich gerade erst begonnen. Im Anschluss an den Vortrag bietet die AVL bei klarem Himmel Beobachtungen in ihrer Sternwarte an.