Die Unterstützung, die die Eltern von Lopez als Universitätsstudenten durch Organisationen erfahren haben, hat schon Lopez als Kind geprägt. So wurde die Miete der Wohnung, in der sie mit ihren Eltern lebte, von der Kirche subventioniert, sodass ihre Eltern ihr Studium beenden konnten und damit eine qualitative Verbesserung ihrer Lebenssituation erreichen konnten. Schon früh stand für Lopez fest, dass sie Lehrerin werden wollte und hat dieses Ziel mit 18 Jahren erreicht. Sie wurde von Pennat, der Partnerorganisation von Terre des Hommes, unterstützt und als Grundschullehrerin eingesetzt. Pennat geht direkt an die Brennpunkte, das heißt, sie geht zu den Arbeitsstellen der Kinder auf den Märkten, um ihnen dort zu zeigen, wie wichtig Bildung, Selbstbewusstsein und das Wissen über die eigenen Rechte ist.

Als sich 2012 ein personeller Wechsel bei Pennat vollzog – Frauen und Jüngere kamen in die Führungspositionen –, übernahm Lopez die Geschäftsführung von Pennat. Gleichzeitig wurde ein Schwerpunkt auf die gewaltfreie Erziehung und auf Kommunikation gelegt. Auch Therapien gehören bei jugendlichen Gewaltopfern zum Einsatzbereich.

Die Kinder und Jugendlichen werden ermutigt, ihre Rechte einzufordern und praktisch unterstützt, ihre Rechte auch wahrzunehmen. Sie selbst formulieren in Kursen und Workshops ihre Vorstellungen. Die Familien werden in die Arbeit mit einbezogen. Eine wichtige Aktivität hierbei ist die Öffentlichkeit für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren. So werden heute einige Projekte, die von Terre des Hommes eine Anschubfinanzierung erhalten haben, vom Erziehungsministerium finanziert. Viele der bis jetzt unterrichteten Kinder haben es zu Ausbildungen und Uniabschlüssen gebracht und sind heute in Positionen, die es ihnen ermöglichen, Kinderrechte weiter im Land zu etablieren und festzuschreiben.

Auch neue Projekte werden immer wieder angeschoben. So befassen sich Kinder an ihren Arbeitsplätzen auf den Märkten mit bestimmten Technologien, verbessern gemeinsam mit den Markthändlern Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen und entwickeln Brandschutzbestimmungen. Hilfe zur Selbsthilfe steht im Vordergrund. Zurzeit ist Lopez als Beraterin bei Pennat tätig. Sie sieht ihre jetzige Herausforderung darin, Frauen aus armen Verhältnissen und mit indigener Herkunft zu schulen und zu fördern, mit dem Ziel, Schlüsselpositionen des Landes mit diesen Frauen zu besetzen.

Der Vortrag, der von Frau Hory, Spanischlehrerin am GamMa, ins Deutsche übersetzt wurde, zeigte deutlich, wie effektiv und auch wie notwendig alle Maßnahmen für Kinder und Jugendliche in Guatemala sind.