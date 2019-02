Landkreis Diepholz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vortrag über Pflegekräfte aus Osteuropa

FR

Landkreis Diepholz. Die Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege im Landkreis Diepholz bietet am Montag, 25. Februar, um 18 Uhr in der Berufsbildenden Schule in Syke, Gebäude C, Grevenweg 8/Ecke An der Weide, Raum 209, eine Informationsveranstaltung zum Thema Pflegekräfte aus Osteuropa an.