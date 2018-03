Unter dem Titel "Christen in Iran – geduldet? geschätzt? verfolgt?“ fand im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Stuhr ein Vortrag statt. Trotz der kurzfristigen Anberaumung fand der Vortrag guten Zuspruch. Etwa 50 Interessierte folgten den Ausführungen des Pastorenehepaares. Viele äußerten sich spontan recht positiv.

Pastor Ingo Koll sprach in seinem Vortrag insbesondere über die Situation der Christen und der anderen im Iran lebenden religiösen Minderheiten. Einfach großartig, wie sich dann auch Pastorin Almut Birkenstock-Koll in der sich anschließenden Fragestunde den fundierten, teilweise auch schwierigen Fragen der engagierten Besucher stellte. Das Thema bleibt. Die in sieben Jahren im Dienste der „Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Iran“ gesammelten Erfahrungen waren die Grundlage für authentische Informationen.