Referentin ist Ruth Elbert vom Studio für Ernährungsberatung und Kochen „iss smart“ in Weyhe-Leeste. In dieser Veranstaltung geht es nicht vorrangig um eine gesunde Ernährungsweise, sondern vielmehr um die Bedeutung der Ernährung und Lebensqualität. Im Alter treten Veränderungen auf, die Einfluss auf die Ernährungssituation haben und manchmal zu Problemen führen. Vorlieben, Gewohnheiten, Abneigungen, eventuell auch Diätvorschriften sind in ein Verhältnis zu bringen, das die Lebensqualität des Einzelnen so wenig wie möglich einschränkt. Richtige Tipps können pflegenden Angehörigen helfen, die Lust am Essen zu fördern. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule im Landkreis Diepholz statt. Da die Zahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, bitten die Veranstalter um Anmeldung bis zum 22. Mai bei Rita Wegg unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 77 00 oder der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de. Ab 17 Uhr besteht die Möglichkeit, die Ausstellung Barrierefreies Wohnen im Kompetenzzentrum der BBS Syke zu besuchen.