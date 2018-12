Clemens Große Macke ist sowohl als Landwirt als auch als Unternehmensberater und als Politiker tätig und gilt als ein großer Streiter für den ländlichen Raum.

In seinem Vortrag ermutigte er die Asendorfer, sich aktiv in gesellschaftliche und politische Entscheidungen einzubringen. Er wies darauf hin, dass es nicht selbstverständlich ist, Frieden in Deutschland und Europa zu haben, und erinnerte daran, dass es auch einmal eine Zeit gab, wo Deutsche aus wirtschaftlichen und/oder politischen Gründen ihre Heimat verlassen mussten. Alle seien dafür verantwortlich, dass der derzeitige positive Ist-Zustand erhalten bleibt, sagte der Referent. Dies sei keine Bringschuld anderer. Das Gleiche gelte auch für die Entwicklungen in Asendorf, dem Heimatort. Auch hier gelte es, sich einzubringen und aktiv mitzumachen, anstatt sich auf andere zu verlassen.

Bei seinen Besuchen in Asendorf und beim Blättern auf der Homepage www.asendorf.info seien ihm das aktive Vereinsleben und das hohe ehrenamtliche Engagement im Ort sofort aufgefallen. Er rief die Anwesenden dazu auf, den Aktiven dafür auch mal Danke zu sagen. Ebenfalls wichtig wäre es nach Meinung von Große Macke, jungen Leuten und neuen Ideen Raum zu geben. Nur damit könne man weitere Menschen für ein ehrenamtliches Engagement begeistern. „Wir brauchen Mut-Macher, keine Wut-Macher!“, fasste er seine Ausführungen plakativ zusammen.

Bernd Bremer und Sven Clausen als Vertreter der IGA freuten sich über das große Interesse der Asendorfer an diesem Abend und unterstrichen zum Abschluss noch einmal, dass das hohe ehrenamtliche Engagement im Ort weitergeführt werden muss. Weitere Mitstreiter sind dazu jederzeit herzlich willkommen.