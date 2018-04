Laut der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft erkranken jeden Tag 100 Personen in Deutschland an einer Demenz. Der Begriff Demenz ist ein Oberbegriff für verschiedenste Krankheitsbilder, die mit einer Einschränkung der geistigen Funktionen, wie zum Beispiel dem Erinnern und Orientieren, zusammenhängen. Doch diese Abnahme der geistigen Fähigkeiten ist oft ein schleichender Prozess. Inwieweit ist eine Abnahme der geistigen Fähigkeiten ein gewöhnlicher Alterungsprozess? Können sich auch andere Krankheitsbilder hinter den Symptomen verbergen? Durch die Diagnose Demenz stellt sich für viele Betroffene und ihre Angehörigen die Frage, was dadurch auf sie zukommt. Eine Demenz verläuft in Stadien, die sowohl den betroffenen Menschen als auch die Angehörigen vor unterschiedliche Herausforderungen stellen. Die Diagnose Demenz betrifft den erkrankten Menschen nicht allein – sein soziales Umfeld ist ebenso von der Diagnose betroffen.

Der Vortrag vermittelt allen interessierten Personen einen allgemeinen Überblick über das Krankheitsbild Demenz und über die Stadien, in denen die Demenz verläuft. Neben diesen theoretischen Aspekten soll vor allem auch der Umgang mit Demenzkranken sowie den typischen Symptomen und Verhaltensweisen thematisiert werden. Der Vortrag wird gemeinsam von der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege, der Frauensprecherin des Kreisverbands Diepholz des Sozialverbands Deutschland (SOVD), der Barmer-Versicherung und der Specht Pflegeberatung angeboten.

Anmeldungen werden bis spätestens Montag, 16. April, von der Vorsitzenden der Zukunftswerkstatt, Rita Wegg, unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 77 00 oder der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de oder von der SoVD-Kreisfrauensprecherin Lisa Schmidt unter der Telefonnummer 0 42 71 / 15 90 oder der E-Mail-Adresse lisaschmidt.sul@t-online.de angenommen.