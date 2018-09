Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vortrag zum Thema Demenz bei Pro Dem

Wer kennt nicht die alltäglichen Gedächtnisprobleme: Schlüssel verlegt? Wie war der Name? Den Geburtstag vergessen? Viele Menschen haben schon bei den ersten Anzeichen von Vergesslichkeit Sorge, dass sie an einer Demenz erkrankt sein könnten – was nicht immer der Fall sein muss.Im Zusammenhang mit dem jährlichen Welt-Alzheimertag bietet der Verein Pro Dem als regionale Alzheimergesellschaft und zugleich Senioren- und Pflegestützpunkt der Gemeinden Stuhr und Weyhe einen Vortrag zum Thema Demenz an. Unter dem Titel „Demenz??!?.