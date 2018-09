September, um 18 Uhr in der Berufsbildenden Schule in Syke, Gebäude C, Grevenweg 8/Ecke An der Weide, Raum 209, statt und wird in Kooperation mit dem SOVD Kirchweyhe und der Volkshochschule veranstaltet. Referentin ist die Rechtsanwältin und Mediatorin Ivonne Beneke.

Im Vortrag geht es um die immer älter werdende Gesellschaft in Deutschland. Viele ältere Menschen benötigen jedoch gerade im fortgeschrittenen Alter die Betreuung in einem Alten- oder Pflegeheim. Doch wer trägt die Heimkosten, wenn Rente und Pflegeversicherung zur Deckung dieser Kosten nicht ausreichen? Die Sozialämter nehmen dann häufig die Kinder auf Zahlung von Unterhalt in Anspruch. Der Schreck, wenn ein solches Aufforderungsschreiben des Sozialamtes eintrifft, ist meist groß, da Ungewissheit darüber besteht, ob tatsächlich eine Unterhaltsverpflichtung besteht, im Rahmen derer vielleicht sogar das eigene Vermögen angegriffen werden muss, um den Unterhalt zahlen zu können. In ihrem Vortrag klärt die Referentin, die Fachanwältin für Familienrecht ist, darüber auf, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Elternunterhalt von den Kindern geschuldet wird, insbesondere unter Berücksichtigung der Frage, ob eine Verwertung des eigenen Vermögens gefordert werden kann.

Da die Zahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, bitten die Veranstalter, sich bis zum 18. September bei Rita Wegg unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 77 00 oder der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de anzumelden.

Des Weiteren bietet die Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege am gleichen Ort einen kostenfreien Kurs „Demenz-Partner werden“ für pflegende Angehörige und alle anderen Interessierten an. Dieser Kurs findet am Freitag, 28. September, von 15 bis 19 Uhr und am Sonnabend, 29. September, von 9 bis 13 Uhr statt. Er wird in Kooperation mit der Initiative Demenz-Partner, der Barmer-Versicherung, dem Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen Syke und der Specht-Pflegeberatung angeboten.

Eine Demenzerkrankung verändert das Leben – nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für seine Familie, Nachbarn und Freunde. Die Initiative Demenz-Partner möchte das Bild und die Wahrnehmung von Demenzkranken verändern und wurde von der Alzheimer Gesellschaft gestartet. Jeder kann Demenz-Partner werden, ob jung oder alt, ob mit Erfahrungen im Umgang mit Demenzkranken oder nicht.

In dem Pflegekurs wird ein Grundlagenwissen zur Krankheit Demenz vermittelt, es werden die Einschränkungen thematisiert, die mit dieser Krankheit einhergehen, und es werden praktische Tipps besprochen, die im Alltag ausprobiert und angewandt werden können. Die Krankheit Demenz stellt häufig für die pflegenden Angehörigen eine große Herausforderung dar. Im Kurs werden Möglichkeiten genannt, wie man sich Entlastung im Pflegealltag schaffen und wie die Versorgung des Demenzkranken organisiert werden kann. Zum Abschluss wird allen Teilnehmern das Zertifikat „Demenz-Partner“ ausgehändigt.

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Anmeldungen – bitte unter den obigen Daten bei Rita Wegg – werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.