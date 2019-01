Die trockene AMD macht rund 80 Prozent aller AMD-Erkrankungen aus; etwa 20 Prozent der Betroffenen leiden an einer feuchten Form. Das Fortschreiten der Krankheit lässt Sehaufgaben, die vorher mühelos bewältigt wurden, schwieriger bis unmöglich werden.

Immer häufiger werden auch Augenoptiker mit diesem Krankheitsbild und seinen Auswirkungen konfrontiert und um Beratung gebeten: Reicht eine neue Brille aus oder kann ich noch darüber hinaus etwas für mein Auge, mein Sehen tun?

Die Augenoptikermeisterin und Low-Vision- Spezialistin Carmen Dreyer-Winkelmann von der Optic Lounge in Lilienthal referiert in einem anschaulichen Vortrag über neueste Entwicklungen und legt den Schwerpunkt dabei auf Nahrungsergänzungsmittel: Macht das überhaupt Sinn? Was können sie am Auge bewirken? Wer sollte sie überhaupt nehmen? Und bringt es noch etwas, wenn ich schon einen Befund habe?

In ihrem rund 60 Minuten andauernden Vortrag über den Sinn – oder vielleicht Unsinn – von Vitaminen und Co. am Auge schaut Dreyer-Winkelmann über den Tellerrand hinaus. Gern lässt die Expertin für gutes und gesundes Sehen Betroffene und Interessierte an neuem und altem Wissen teilhaben.

Der Vortrag findet am Dienstag, 5. Februar, um 19 Uhr in der Optic Lounge in der Klosterstraße 4 in Lilienthal statt. Terminreservierungen werden gerne unter der Telefonnummer 0 42 98 / 69 79 53 entgegengenommen.