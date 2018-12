Direkt am Eingang stand ein Ski-Spring-Paradies bereit – allerdings nur für die Kleinsten. Jauchzend und Quietschen rutschten und sprangen sie die Gummipiste der Hüpfburg hinunter. Nebenan prasselte ein kleines Feuer, über dem Stockbrot gebacken wurde. Große und kleine Gäste nahmen sich die Zeit für eine kurze Pause in dem hektischen Vorweihnachtsalltag. Dazu gab es Bratwürste vom Stand. Schon beim ersten Schritt in das Drehtür-Karussell des Eingangs stieg den Gästen süßer Waffelduft in die Nase: Die DKMS hatte ihren Stand aufgebaut und versorgte die Kunden mit dem leckeren Gebäck und Informationen über ihre Arbeit. Einige Meter weiter konnten die Kunden kreativ werden: Unter Anleitung der Blumenladenbesitzerin Hildegard Hessen (rechts) aus Kuhstedt banden sie kreative Weihnachtsgestecke. Dafür standen ihnen verschiedene Sorten Tannengrün zur Verfügung, die weiteren Utensilien wie etwa glitzernde Kugeln, fröhliche Vögelchen oder Sterne suchten sich die Kunden in der Weihnachtsabteilung selbst aus.