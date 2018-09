Die Luft riecht nach Sommer und Regen. Dicke Wolken ziehen über Vegesack, aber der Himmel beschert dem Tischtennis-Familien-Sommerfest des Vegesacker Turnvereins trockenes Wetter – Glück gehabt! Nils grillt die leckersten Würstchen, Gemüsespieße und den besten Feta, dass der Grillrost nur so zischt. Das tolle Salatbuffet lässt alle Augen strahlen. Bier, Limo und auch ein Schlückchen Sekt runden den Genuss ab. Yaninas Kaffeemaschine ist unermüdlich im Einsatz, denn ein Kaffee oder Latte macchiato schmecken einfach herrlich zum Dessert. Eine unverzichtbare Zutat für die Kinder: eine Bewegungslandschaft in der Halle, draußen Dosen werfen und Popcorn aus der Maschine. Wer hat an der Uhr gedreht? Bis zum nächsten Mal...