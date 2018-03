Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wärmeschutz: Bewährt seit 60 Jahren

djd/mlo

Gerade einmal 60 Jahre ist es her: Erstmals im Jahr 1957 kam in Deutschland ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zum Einsatz, am Wohnhaus eines Malermeisters in Berlin-Dahlem. Breitere Aufmerksamkeit fand das Thema Wärmeschutz erst mit der Ölkrise und den steigenden Energiepreisen in den 1970er-Jahren.