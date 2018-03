Jahreshauptversammlung des Schie-Sport-Clubs Freißenbüttel 41 stimmberechtigte Mitglieder. Der Verein hat 85 Mitglieder, davon sind zwölf Junioren, Jugendliche oder Schüler, 20 Damen und 53 Schützen. Im Jahr 2017 nahm der Verein fünf neue Mitglieder auf.

Auf dem Programm standen Wahlen und Ehrungen. Nach einer Gedenkminute an die Verstorbenen wurde Michael Wendler zum Kassenprüfer. Das Amt des Wafffen- und Gerätewartes nahm Matthias Pleep nach Wiederwahl an. Edwin Watberg wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein geehrt und Georg Bischoff kann auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Der 1. Vorsitzende ließ das Jahr Revue passieren. Der Verein besuchte fünf Schützen- und fünf Erntefeste. Wenn wir nirgendwo hingingen, kommt zu unseren Festen auch keiner, erwähnte Heinz Kock. Das diesjähriges Schützenfest findet am 8. und 9. Juni statt. Das Freißenbütteler Erntefest richtet der Schützenverein vom 24. bis 26. August aus.

Der Verein ist auch sportlich sehr aktiv. Eine Herrenmannschaft nimmt an den Stadtwettkämpfen teil. Die Damen- und Jugendmannschaften nehmen an den Mookreiswettkämpfen teil. Zum Ende der Versammlung wurde bekannt gegeben, dass am 5. Mai ein Schnupperschießen stattfinden soll. Hierzu sind ab 14 Uhr alle eingeladen, die Interesse am Schießsport haben. Kinder ab zehn Jahren dürfen teilnehmen.