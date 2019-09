Janina Uhse zeigte bei einem Fotoshooting im Wattenmeer im schönsten Licht - und kaum bekleidet. Die Fans sind ob eines entsprechenden Insta-Posts begeistert. (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

Von „krass gut“ bis „wahnsinnig schön“ reichten die Kommentare auf Instagram: Dort hatte Schauspielerin Janina Uhse nämlich ein überaus aufreizendes Foto gepostet. Darauf zu sehen: Die ehemalige GZSZ-Darstellerin am Strand von St. Peter-Ording - fast völlig nackt! Für ein Fotoshooting ließ die 29-Jährige, die 2017 aus der beliebten Soap ausgestiegen war, alle Hüllen fallen.

Am Wattenmeer wurde sie unter perfekten Lichtbedingungen von Fotograf Maximilian Baier für die Galerie Lafayette in Szene gesetzt. Für die Fans auf Instagram ein wahres Schmankerl. Auch Kollegin Peri Baumeister ließ sich zu einem Online-Kommentar hinreißen: „Das ist so schön, das tut fast weh“, postete die 30-Jährige unter dem Foto.