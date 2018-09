Mit ihm zusammen haben 22 Auszubildende in der Heilerziehungspflege, vier Pflegeassistenten, 31 FSJler und Bundesfreiwilligendienstler sowie ein Jahrespraktikant ihre neue Arbeit oder ihre duale Ausbildung begonnen, in deren Mittelpunkt Menschen mit Behinderung stehen.

Aufgeteilt in die Bereiche Schule, Tagesförderung und Wohnen werden die jungen Erwachsenen zukünftig beeinträchtigte Menschen dabei unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. „Vieles, was für uns selbstverständlich ist, ist für Behinderte schwer erreichbar“, weiß Claas, der durch Empfehlung einer Freundin auf die Stiftung Waldheim aufmerksam wurde. Er nutzt das FSJ als Auszeit nach der Schule, bevor er mit seinem Studium „Soziale Arbeit“ beginnt.

So wie Claas machen es viele: Erst einmal Luft holen nach der Schulzeit und sich beruflich orientieren. „Ein FSJ gibt mir die Möglichkeit, meine Zeit für andere einzusetzen, ohne mich sofort für die Zukunft festzulegen.“ Für seine Arbeit in der Helene-Grulke-Schule der Stiftung Waldheim erhält er 624 Euro im Monat. Etliche FSJler oder BFDler bleiben nach den zwölf Monaten und beginnen in der Stiftung Waldheim eine reguläre Ausbildung.

„In diesem Jahr hatten wir schon Anfang Mai fast alle Ausbildungsplätze besetzt“, freut sich Vorstandsmitglied Dieter Haase. Offensichtlich macht sich die Öffentlichkeitsarbeit in puncto Nachwuchsfindung bemerkbar. „Es gibt viele junge Menschen, die sich für soziale Arbeit interessieren, aber wenig über die Arbeit mit behinderten Menschen wissen“, erläutert Haase. „Deshalb veranstalten wir zweimal im Jahr Azubi-Info-Abende und gehen auf viele Jobbörsen. Wer möchte, kann gern für ein paar Tage bei uns hospitieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir arbeiten.“

Gemeinschaft wird auf jeden Fall großgeschrieben, darauf wies Haase auch in seiner Begrüßungsansprache hin und betonte die wertvolle Arbeit, die in der Waldheim-Gruppe geleistet wird. „Wir freuen uns, dass Sie die Bereitschaft haben, eine Ausbildung im sozialen Bereich zu machen. Damit leisten Sie einen sehr wertvollen Beitrag!“

Der nächste Azubi-Info-Abend in der Stiftung Waldheim findet am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr statt.