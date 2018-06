Bremen-Nord

Waldorfschüler führen Shakespeares „Sommernachtstraum“ auf

FR

Bremen-Nord. „Nicht mehr als ein Traum“, so deutet eine der Figuren das skurrile Geschehen, das sich in einer lauen Nacht in einem Wald nahe Athen abspielt: Verwirrte Liebende, Elfen und Kobolde und nicht zuletzt ein in einen Esel verwandelter Handwerker befinden sich innerhalb kürzester Zeit in einem Gespinst aus komischen Verwechslungen und tragischen Enttäuschungen wieder. William Shakespeares bekannteste Komödie „Ein Sommernachtstraum“ wurde von der achten Klasse der Freien Waldorfschule Bremen-Nord in der Fresenbergstraße auf die Bühne gebracht.