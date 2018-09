Oktober, ihr 40-jähriges Jubiläum im Öffentlichen Dienst. Die Jubilarin hat 1974 als Schülerin der Pflegevorschule im damaligen evangelischen Hospital in Lilienthal ihre erste berufliche Tätigkeit begonnen. Nach einer Ausbildung und kurzer Tätigkeit als Krankenpflegehelferin kam sie am 1. Oktober zum Kreiskrankenhaus des Landkreises Osterholz, in dem sie seither als Krankenpflegehelferin tätig ist. In den vergangenen 40 Jahren hat sich Waltraud Hoffmann um die Pflege und Versorgung unzähliger Patienten verdient gemacht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Osterholz gratulieren ihr herzlich zu ihrem Jubiläum.