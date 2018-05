Am Korbballturnier der Grundschulen nahmen fünf Mannschaften teil. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden. Ein Spiel erstreckte sich über zwölf Minuten. Alle Kinder waren hoch motiviert und zeigten eindrucksvoll, was sie in ihren AGs oder bereits im Verein gelernt hatten. Aber auch Neulinge standen in nichts nach und überraschten ihre Trainer mit ihren gezielten Würfen.

Während des Turniers wurden die Mannschaften lautstark und mit Plakaten bestückt von den zuschauenden Klassen der Grundschule Seckenhausen unterstützt. Die Betreuer mussten daher am Spielfeldrand alles geben, um ihren Mannschaften taktische Hinweise kundzutun und Ansagen zu machen.

Erst im letzten Spiel entschieden sich die Plätze eins und zwei: Sudweyhe (Foto) gewann überragend mit 6:2 gegen Heiligenrode und konnte sich auf diese Weise vor Seckenhausen, Barrien, Heilgenfelde und Heiligenrode den Wanderpokal sichern. Alle Trainer waren mit den Leistungen ihrer Kinder sehr zufrieden und berichteten, dass es ihnen überwiegend darum ginge, den Kindern Spaß an der Bewegung zu vermitteln und weiterhin Nachwuchs für die Sportart zu finden.