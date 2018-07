Demi Lovato musste am Dienstag in eine Klinik gebracht werden. Über den Grund kann bisher nur spekuliert werden. (Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images)

„Mama, es tut mir leid, dass ich nicht mehr nüchtern bin“, singt Demi Lovato in ihrem 2018 erschienenen Song „Sober“. Nun fragen sich die Fans, was wirklich hinter diesen Zeilen steckt. Denn die Sängerin und Schauspielerin wurde am Dienstag in eine Klinik gebracht, wie das amerikanische Magazin „TMZ“ verkündete. Warum?

„TMZ“ spekulierte, der Grund sei eine Überdosis Heroin. Bestätigt ist das aber keinesfalls. Der Sprecher des „Camp Rock“-Stars ließ verlauten: „Demi ist wach, und ihre Familie, die sich bei allen für die Liebe, Gebete und Unterstützung bedanken möchte, ist bei ihr“. Im Statement wird klargestellt, nicht alles, was berichtet werde, sei auch korrekt.

Durch den Film "Camp Rock" wurde Demi Lovato berühmt. Im Jahr 2008 unterzeichnetet sie auch ihren ersten Plattenvertrag. (Dave J Hogan/Getty Images for MTV)

Prominente Unterstützung stellt sich schon hinter die Musikerin. Lady Gaga schrieb auf Twitter, sie sei glücklich, dass Demi am Leben sei. Auch Kollege Joe Jonas postet, wie alle anderen denke er an Demi. „Sie braucht unsere Gebete und unsere Unterstützung. Wir wissen alle, wie stark du bist, Demi.“

Schon im Jahr 2010 war sie Sängerin in einer Rehabilitationsklinik. Sie litt unter Essstörungen, hatte Drogenprobleme und gab später bekannt, sie sei Bipolar. Dieses Jahr feierte sie eigentlich, dass sie sechs Jahre clean ist.