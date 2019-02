Kundgebung vor dem Bremer Stahlwerk: Am Dienstvormittag haben dort die Mitarbeiter wegen des Warnstreiks für drei Stunden die Arbeit niedergelegt. (Frank Thomas Koch)

Die Mitarbeiter des Bremer Stahlwerks haben am Dienstagvormittag vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Bremer IG Metall waren es insgesamt 1000 Leute, die dem Streikaufruf gefolgt sind. Die Polizei sprach von 600 Frauen und Männern. Es ist in dieser Tarifrunde der erste Warnstreik in der Bremer Hütte gewesen. Andere Betriebe in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatten bereits in den vergangenen Tagen vorübergehend die Arbeit niedergelegt.

Bei Sonnenschein, mit Kaffee und heißer Suppe hatten sich die Bremer Stahlwerker ab 9.30 Uhr vor dem Verwaltungsgebäude der Hütte versammelt. Auf Kommando zeigten sie in Richtung Vorstandsetage die gelbe Karte. Während der Kundgebung erneuerte die IG Metall nochmals die Forderungen für die insgesamt rund 72000 Beschäftigten der Branche in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Gewerkschaft fordert für sie sechs Prozent mehr Lohn. Außerdem verlangt sie die Einführung eines Urlaubsgelds in Höhe von 1800 Euro, das auch in Freizeit umgewandelt werden kann. Für Auszubildende sollen das 600 Euro sein. Gerade von letzterem halten die Arbeitgeber bisher wenig. Denn nach ihren Berechnungen würde dies einer weiteren Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit um 1,5 Stunden entsprechen.

Die Arbeitgeber haben in den bisherigen drei Verhandlungsrunden noch kein konkretes Angebot vorgelegt. Entsprechend sagte die Geschäftsführerin der Bremer IG Metall, Ute Buggeln in ihrer Rede auf der Kundgebung: „Es ist ein Ritual: Die Arbeitgeber warten erstmal ab. Und das hier ist unsere Antwort darauf.“ Gleichzeitig verwies Buggeln auf den Gewinn in Höhe von 5,1 Milliarden Euro, den ArcelorMittal, zu dem das Bremer Stahlwerk gehört, im vergangenen Jahr gemacht hatte. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von mehr als zwölf Prozent. So sagten auch einige Warnstreikenden: „In den letzten Jahren haben wir immer zurückgesteckt, und jetzt sind wir endlich mal wieder an der Reihe.“

Nach einer Stunde war die Kundgebung beendet. Der Warnstreik lief aber noch bis zwölf Uhr. Die vierte Verhandlungsrunde wird am kommenden Montagnachmittag im Düsseldorfer Hilton Hotel stattfinden. Der Betriebsratsvorsitzende der Bremer Hütte, Klaus Hering, wird wieder mit am Verhandlungstisch sitzen. Ob es bei der Verhandlungsrunde bereits einen Durchbruch geben wird, ist ungewiss. Bei den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie war allerdings zu beobachten, dass der Beginn des Straßenkarnevals als magisches Datum galt und beide Tarifparteien es bis dahin zu einem Abschluss gebracht hatten. In diesem Jahr beginnt der Straßenkarneval in den Karnevalshochburgen am 28. Februar. Dann ist Weiberfastnacht.