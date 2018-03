Kommunen lehnen Forderungen ab

Warnstreiks noch vor Ostern

Basil Wegener

Potsdam. Die Menschen in Deutschland müssen sich auf Warnstreiks im Öffentlichen Dienst noch vor Ostern einstellen. Nach dem Aufeinanderprallen der Positionen zum Auftakt der Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen kündigten die Gewerkschaften am Montag in Potsdam Warnstreiks an.