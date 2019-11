Helmut Berger hat einen frommen Wunsch: "Behaltet mich für meine Filme in Erinnerung, nicht wegen meiner Skandale!" (2014 Getty Images/Andreas Rentz)

Einer der ganz Großen hört auf - endgültig: Helmut Berger hat sein Karriereende verkündet. Sein Management teilte mit, dass sich der 75-Jährige aus der Öffentlichkeit endgültig zurückziehen und auch keine Interviews mehr geben wolle. „Bild“ hatte berichtet, dass der Schauspieler, der in den 70er-Jahren zu den größten Filmstars Europas zählte („Ludwig II.“, „Das Bildnis des Dorian Gray“), erst diese Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden sei. „Herrn Berger geht es gut. Er hat mehrere Lungenentzündungen in den vergangenen Monaten hinter sich, wovon er sich erholt hat, was uns alle sehr freut“, heißt es in einem Statement der Künstleragentur. Bei seinen Fans bedanke er sich für ihre „jahrzehntelange Treue, welche ihn mit großer Demut erfüllt“.

Berühmt wurde Helmut Berger Anfang der 70er-Jahre als bayerischer Märchenkönig in „Ludwig II.“. Regisseur Luchino Visconti hatte seinem damaligen Liebhaber die Titelrolle verschafft und ihn damit weltbekannt gemacht. Berger galt in jenen Jahren als „schönster Mann der Welt“. In den letzten Jahrzehnten hatte der schillernde Österreicher vor allem mit Skandalen und bizarren Auftritten auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem als Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps 2013. 2018 hatte Valesca Peters den Dokumentarfilm „Helmut Berger, meine Mutter und ich“ über ihn gedreht. Darin hatte sich ihre Mutter aus Niedersachsen auf die Suche nach dem großen Idol von einst gemacht. Das dürfte nun einer der letzten Auftritte Helmut Bergers vor der Filmkamera gewesen sein.

Gegenüber „Bild“ bekundete der in Bad Ischl geborene Weltstar einen frommen Wunsch: „Behaltet mich für meine Filme in Erinnerung, nicht wegen meiner Skandale!“ Halten wolle er es nun wie Marlene Dietrich. Auch die Diva habe sich am Ende ihrer Karriere aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Berger: „Ich habe auf jeder Party getanzt. Nun ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen und mit einem letzten Drink in der Hand meinen Lebensabend zu genießen.“