Den Sonnenaufgang über Neu Helgoland bei Worpswede hat Leser Christian Kattau aufgenommen. Jetzt ist das Motiv im OSTERHOLZER- KREISBLATT-Kalender abgedruckt. (Christian Kattau)

Im Pressehaus des OSTERHOLZER KREISBLATT in der Bördestraße 9 verkaufen die Mitarbeiterinnen neben dem Tagesgeschäft der Anzeigenannahme zahlreiche Angebote, die sowohl die Zusammenkunft mit Familie und Freunden verschönern, als auch die innere Einkehr erleichtern.

„Besonders beliebt sind die Kalender“, sagt die kaufmännische Angestellte Anja Brandt. Der Kunstkalender sei jedes Jahr ein Renner. Aber auch der Kalender des OSTERHOLZER KREISBLATT mit stimmungsvollen Bildern aus dem Landkreis, unter anderem von Lesern aufgenommen, wird oft verkauft. „Viele unserer Produkte haben eine enge Bindung zur Region“, erläutert Brandt.

Anja Brandt ist seit einem knappen halben Jahr Mitglied im Team des Servicecenters in der Bördestraße. (Kim Wengoborski)

Brandt ist seit Mai im Servicecenter beschäftigt und voll und ganz zufrieden: „Die Atmosphäre ist sehr familiär. Man kennt sich einfach in Osterholz-Scharmbeck.“ Schnacken die Kunden beim Besuch gern Platt, steigt Mitarbeiterin Marion Schmedes sogleich mit ein. „Viele kommen bereits seit vielen Jahren zu uns, da bleibt ein netter Plausch nicht aus“, sagt ihre Kollegin Claudia Gerdau.

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist der Kartenverkauf besonders gefragt. Die meisten wissen bereits, für welches Event sie Tickets verschenken. Sollte dem allerdings nicht so sein, beraten die Mitarbeiterinnen des Kundencenters gern. „Manche kommen sogar von weiter her, weil sie unseren Service und die Parkplatzsituation schätzen“, sagt Brandt. Ob Musical, Kabarett oder Theateraufführungen aus der Region – das Angebot an Veranstaltungen ist riesig und für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Auch Reisen werden gern in den dunklen Monaten gebucht, zum Beispiel Fahrten zu den Weihnachtsmärkten nach Münster und zum Schloss Bückeburg. Das ganze Jahr über gibt es zudem die Möglichkeit, in einer Reisegruppe in Städte wie zum Beispiel Groningen zu fahren und die Sehenswürdigkeiten auf geführten Touren zu bestaunen.

Doch es muss nicht immer etwas Großes sein, sagt Brandt: „Einige mögen besonders die Kleinigkeiten.“ Verschiedene Glücksbringer, kleine Stofftiere oder Bücher mit Sprüchen sind persönliche Geschenke, die auch abseits von Weihnachten bei Klein und Groß Anklang finden.

Den Adventskalender sollte man definitiv vor dem Fest verschenken, denn ab dem ersten Dezember öffnen sich täglich neue Sichtweisen oder Geschichten.

Passende Präsente gibt es auch für Werder- Fans im Zeitungshaus: Ein ganzer Bereich ist ausschließlich mit den grün-weißen Fanartikeln bestückt.

Das Servicecenter des OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Erreichbar sind die Mitarbeiterinnen unter Telefon 0 47 91 / 30 30