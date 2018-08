Mallorca-Wetter auf Balkonien!

In der politischen Sommerpause setzen vor allem die Schützen die Akzente. Nachdem die Vereine in Schönemoor, Ganderkesee, Bookholzberg, Hoyerswege, Grüppenbühren, Hengsterholz und Bürstel-Immer ihre neuen Königshäuser schon gekürt haben, sind im August Falkenburg, Urneburg und Bergedorf an der Reihe. Außerdem erklärt Bürgermeisterin Alice Gerken in dieser Ausgabe im Interview, warum sie bei der Ausweisung großer Baugebiete eine Grenze erreicht sieht. Und Atlas-Geschäftsführer Brahim Stiou kündigt an, dass er zum 100-jährigen Jubiläum, das die Firma im kommenden Jahr feiert, ein 12 000 Quadratmeter großes Bagger-Testgelände eröffnen will.

Die nächste Ausgabe der Ganderkeseer Rundschau erscheint am Freitag, 14. September, zum Start des 40. Herbstmarkts.