Der zweite Schritt wird sicherlich die intensive Auswertung der Internetbörsen sein, auf denen Sie nach ähnlichen Immobilien wie Ihrer eigenen suchen.

Schwierig ist dabei, dass in Internetverkaufsanzeigen sowie bei Online-Immobilienbewertungen nur die angebotenen, nicht die tatsächlich erzielten Preise veröffentlicht werden. Auch können in einem Internetangebot nicht alle kaufentscheidenden Faktoren und Details dargestellt werden. Vielleicht ist Ihre Immobilie auch so besonders, dass Sie im Netz keine ähnlichen Immobilien finden können.

Wie ermitteln Fachleute den Verkehrswert einer Immobilie? Grundlage ist der § 194 BauGB, auf dessen Basis vorwiegend drei Verfahren der Verkehrswertermittlung angewendet werden:

▪ Das Vergleichswertverfahren: Dieses Verfahren bildet die Markverhältnisse am besten ab und sollte immer dann angewendet werden, wenn es eine ausreichende Anzahl von Vergleichsobjekten gibt. Meist ist dies bei Eigentumswohnungen, Reihenhäusern, Doppelhaushälften sowie bei Einfamilienhäusern der Fall. Beim Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sulingen-Verden werden sämtliche Kauffälle gesammelt und statistisch ausgewertet. Dort können Sie eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung gegen Entgelt einholen.

▪ Das Sachwertverfahren: Es wird häufig bei selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Resthöfen angewendet. Die Grundlage dafür bildet der Bodenwert zuzüglich der theoretischen Herstellungskosten der Immobilie abzüglich eines Altersabschlags. Das Ganze wiederum wird mit einem Marktfaktor – dem sogenannten Sachwertfaktor – bewertet.

▪ Das Ertragswertverfahren: Dieses wird angewendet, wenn der Ertrag der Immobilie im Vordergrund steht, zum Beispiel bei Mietshäusern, Gewerbeimmobilien sowie Wohn- und Geschäftshäusern. Der Barwert der marktüblichen Erträge wird über die angenommene Restnutzungsdauer der Immobilie ermittelt.

Bei allen Verfahren werden weitere Zu- und Abschläge für Besonderheiten berücksichtigt.

