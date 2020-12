Sängerin wird 30

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Was macht eigentlich LaFee?

teleschau

Das Tattoo war ihr Markenzeichen: Mit Songs wie „Virus“ sang sich Christina Klein alias LaFee Anfang der 2000-er in die Herzen ihrer Teenie-Fans. Danach war sie eine Zeit lang als Schauspielerin aktiv. Doch was macht die Künstlerin, die am 9. Dezember ihren 30. Geburtstag feiert, heute?