Paola Felix feiert am 5. Oktober ihren 70. Geburtstag. (Getty Images/Michele Tantussi)

Paola Felix ist längst nicht nur in der Schweiz ein bekannter Name. Mit viel Charme, Humor und Leidenschaft führte sie von 1983 bis 1990 zusammen mit ihrem Ehemann Kurt Felix durch die ARD-Show „Verstehen Sie Spass?“ - und machte die Sendung zum Klassiker der Samstagabend-Unterhaltung. Bis zu 23 Millionen Zuschauer lockte das kongeniale TV-Traumpaar zwischenzeitlich vor die Bildschirme.

Berühmtheit erlangte Paola del Medico, so ihr bürgerlicher Name, jedoch schon einige Jahre zuvor als Schlagersängerin. 1967 sah man sie erstmals im Schweizer Fernsehen in der Sendung „Talente stellen sich vor“ mit dem Titel „Lui“ von Rita Pavone. Ihr Debüt auf Vinyl veröffentlichte Felix 1968 mit „Er kam mit einem roten Rosenstrauß“. Bereits ein Jahr später vertrat sie die Schweiz beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson in Madrid mit „Bonjour, Bonjour“. In den folgenden Jahren wurde sie Dauergast in TV und Radio mit Titeln wie „Capri-Fischer“, „Addio mein Napoli“ und „Blue Bayou“. Mit „Der Teufel und der junge Mann“ erreichte sie 1980 Platz fünf in den deutschen Charts - ihr größter kommerzieller Erfolg.

„Einen gemütlichen Abend verbringen“

1990, im Alter von 40 Jahren, trat die erfolgreiche Musikerin mit italienischen Wurzeln aus dem Showgeschäft zurück. 2012 starb ihr Gatte Kurt Felix dann nach mehrjähriger Krebskrankheit. „Es war eine große Liebe, wie es sie nur einmal gibt“, beschreibt die Schweizerin ihre Ehe in einem Interview mit dem Portal „Blue News“.

Heute widmet sich Paola Felix vor allem ihrer Liebe zur Mode. Sie steht als Model vor der Kamera und entwirft als Designerin ihre eigenen Kollektionen. Im Fernsehen ist sie derweil nur noch gelegentlich zu Gast. 2018 etwa trat sie in der „Helene Fischer Show“ auf. Anlässlich ihres 70. Geburtstags (5. Oktober) wurde zuletzt auch eine SRF-Sendung mit ihr aufgezeichnet, die am Samstag, 3. Oktober, um 20.10 Uhr ausgestrahlt wird („Happy Birthday, Paola Felix!“). Und ein bisschen gefeiert wird am Geburtstag dann auch, wie Felix gegenüber „Blick.ch“ verriet: „Wie seit vielen Jahren werde ich gemeinsam mit der Familie einen gemütlichen Abend verbringen.“