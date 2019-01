Kult-Kicker Hans Sarpei hat sich zur Ribéry-Affäre geäußert. Via Facebook veröffentlichte er ein Statement zum hart kritisierten Fußball-Star. (Getty Images / Sascha Steinbach)

Mit seiner Gold-Steak-Angeberei nebst Haudrauf-Statement samt unflätigster Beleidigungen gegen Kritiker macht Fußball-Star Franck Ribéry gerade Negativschlagzeilen. Via Facebook äußerte sich nun Ex-Kicker Hans Sarpei zur Social-Media-Affäre des Bayern-Stars. Auf seinem Profil meldete sich der 42-Jährige zu Wort und stellte sich vor Ribéry. Er schrieb: „Ribéry hat einen Fehler gemacht. Vielleicht auch zwei. Das wird er in 3-4 Tagen einsehen.“ Viel mehr beunruhige ihn an der Diskussion etwas anderes, so Sarpei weiter: „Was mich bedrückt, ist der Hass, die Wut und die Vorurteile, die wenige Tage nach Weihnachten schon wieder im Netz präsent sind.“

Die User, die auf Sarpeis Statement reagierten, haben hingegen weniger Hoffnung auf eine Einsicht Ribérys. Eine Nutzerin schrieb: „Glaubt ernsthaft noch jemand, dass dieser Mensch einsieht, einen Fehler gemacht zu haben?“ Ein anderer User gab mit einer Prise Ironie zu bedenken: „Er hat ja auch eingesehen, dass die Hände im Gesicht von Gegenspielern nichts zu suchen haben und man dafür einen Platzverweis riskiert. Oh, Moment.“

Hans Sarpei, einst selbst Fußball-Profi, stellte sich vor Ribéry. Er schrieb: "Ribéry hat einen Fehler gemacht. Vielleicht auch zwei. Das wird er in 3-4 Tagen einsehen." (Getty Images / Gallo Images)

Ribéry holte am vergangenen Samstag via Instagram zum Rundumschlag aus. Mit deftigen Worten und derben Beleidigungen teilte er in einem mittlerweile gelöschten Post gegen Kritiker aus. Fans und Medienvertreter hatten dem Mittelfeldspieler des FC Bayern vorgeworfen, mit einem Protz-Video seinen Reichtum zur Schau zu stellen. Der kurze Clip zeigte Ribéry im In-Restaurant „Nusr-Et“ in Dubai, wo er ein Gold-Steak für 1.200 Euro verspeiste.