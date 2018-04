Philosophie-Talker Richard David Precht (links) und Physiker Harald Lesch ("Leschs Kosmos") diskutieren am späten Sonntagabend über Verschwörungstheorien als solche. ("Precht", 8.4., 0.00 Uhr, ZDF). (ZDF / Juliane Eirich)

Im ZDF kommt es am 8. April zum Gipfeltreffen zweier TV-Bildungsikonen. Philosophie-Talker Richard David Precht empfängt am späten Sonntagabend um 0.00 Uhr in seiner Sendung „Precht“ den Naturwissenschaftler Harald Lesch zum Zwiegespräch über Verschwörungstheorien. Die haben - auch unter der Bezeichnung „Alternative Fakten“ - derzeit Hochkonjunktur. Früher dienten sie Herrschenden dazu, Handlungen zu legitimieren oder Feindbilder zu installieren. Heute sind Verschwörungstheorien auch eine Bewegung „von unten“. Das Internet hilft bei der Verbreitung konstruierter Fakten der Marke Nine-Eleven sei das Werk der CIA.

Precht und Lesch diskutieren, woher das Bedürfnis kommt, Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen. Steckt eine emotionale Gegenbewegung gegen die Vernunft der Aufklärung dahinter? Die Sehnsucht nach dem Irrationalen? Und welche Rolle spielen echte, aufgedeckte Verschwörungen wie die Bankenkrise oder der Abgasskandal? Für die Diskussion des zeitgeschichtlich brisanten Themas haben sich die beiden ZDF-Weisen Precht und Lesch („Leschs Kosmos“) 45 Minuten Sendezeit genommen.