Männer - was macht sie wirklich aus? Der Schauspieler Ralf Moeller teilt das klassische Männerbild nicht, wie er dem Stilmagazin „GQ - Gentlemen's Quarterly“ mitteilte. „Dieses blöde Männerbild vom Holzfäller, der im Kino nicht weint, nur blutiges Steak isst und seinem Körper nichts gönnt, das ist doch alles Quatsch“, findet er.

Er selbst ernährt sich kohlenhydratarm und vegan und betreibt täglich Sport. „Ich stehe auf Maniküre, Pediküre, Massagen, das ganze Programm“, erzählte der fitte 60-Jährige dem Magazin. Dabei tauchen beim Gedanken an Ralf Moeller ganz andere Bilder im Kopf auf: Er erreichte mit Rollen in „Gladiator“, „The Scorpion King“ oder „The Tourist“ internationale Bekanntheit und wurde 1986 sogar als „Mr. Universum“, ein hoher Titel im Bodybuilding, ausgezeichnet.

Das gesamte Interview ist in der aktuellen Maiausgabe gedruckt, die ab 11. April im Handel erhältlich ist. Darin spricht er zudem über eine Zukunft auf der Theaterbühne: „Tja, das wäre schon etwas. Einmal den Jedermann in Salzburg spielen. Nein, halt, der Jedermann ist zu groß. Ich würde eher den Teufel spielen, das kriege ich hin. Als Schauspieler muss man sein Können realistisch einschätzen. Und sein Alter! Den jugendlichen Helden nimmt mir auch keiner mehr ab.“

Der zweifache Vater hat inzwischen neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Seine jüngsten Filme sind allerdings deutscher Herkunft: Er spielte in dem Schweiger-Tatort „Tschiller: Off Duty“ (2016) mit, fungierte bei dem Spielfilm „Das letzte Mahl“ (2017) als Produzent und spielte zuletzt in der Komödie „Klassentreffen 1.0“ (2018) neben Til Schweiger, Samuel Finzi und Milan Peschel. Bald wird Ralf Moeller auch wieder im Kino zu sehen sein: Ende 2018 stand er gemeinsam mit Henning Baum für einen Kinofilm zur SAT.1-Serie „Der letzte Bulle“ vor der Kamera. Wann er startet, ist allerdings noch nicht bekannt.