Deutsche Schauspielerin

„Was sie macht, ist cool“: Diese junge Frau fasziniert Heike Makatsch

Julian Weinberger

Die „Fridays for Future“-Demonstrationen sind in der heutigen Gesellschaft kaum mehr wegzudenken. Vor der Pioniersfigur Greta Thunberg hat die deutsche Schauspielerin Heike Makatsch mächtig Respekt, wie sie in einem Interview betonte.