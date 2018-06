Auch zum besseren Einschlafen kann Wassertreten hilfreich sein. Es stärkt die Abwehrkräfte und harmonisiert das gesamte vegetative Nervensystem. Mitglieder des Kneipp-Vereins Oyten und andere Interessierte können gerne am 21. Juni, 16. August und 13. September jeweils in der Zeit von 16 bis 17 Uhr zum Wassertreten vorbeikommen. Treffpunkt ist beim Kneipp-Becken in der Egestorff-Stiftung im Stiftungsweg 2 in Bremen. Die Teilnahme ist kostenlos.