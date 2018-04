April, von 9.30 bis 11 Uhr möchte sie gerne auch Menschen im fortgeschrittenen Alter ansprechen. Die PMS beinhaltet, dass bestimmte Muskelgruppen angespannt und auf ein Zeichen wieder gelockert werden. Ziel ist die Entspannung der Muskulatur, sodass sich zugleich auch die Aktivierung und Spannung des Nervensystems reduzieren und ein Zustand der Ruhe einstellt.

Am Mittwoch, 25. April, beginnt dann der Kurs für Autogenes Training von 19.30 bis 21 Uhr. Die Grundstufe beinhaltet sechs Leitsätze, mit deren Unterstützung eine „Umschaltung“ des gesamten Organismus von Aktivität auf Entspannung erreicht wird. Mit bewusster Atmung wird der Atemrhythmus beruhigt und die Ausatmung betont. Mit dieser Autosuggestion können Körper, Geist und Psyche wieder in Einklang gebracht werden.

Die Kurse finden in der Praxis Die Mondschaukel in der Goebelstraße 46 in Lilienthal statt. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Antje von Hodenberg unter Telefon 04 21 / 79 43 31 35 oder der E-Mail-Adresse hodenbergantje@t-online.de.