Felicity Huffman wird vorgeworfen, ihren beiden Töchter durch die Zahlung von Bestechungsgeldern Universitätsplätze besorgt zu haben. (Pascal Le Segretain / 2011 Getty Images)

Skandal um Schauspielerin Felicity Huffman: Wie unter anderem das US-Portal „TMZ“ berichtet, haben Bundesanwälte bekannt gegeben, dass der ehemalige „Desperate Housewives“-Star unter den 50 Personen ist, die im Rahmen eines landesweiten College-Betrugs verhaftet wurden. Die Angeklagten, zu denen unter anderem auch „Full House“-Darstellerin Lori Laughlin gehört, werden beschuldigt, Bestechungsgelder in Höhe von bis zu sechs Millionen US-Dollar gezahlt zu haben, damit ihre Kinder an Top-Universitäten wie Yale, Stanford, Georgetown und Washington studieren können. Im Fall von Huffman handelt es sich um ihre beiden Töchter, die 18-jährige Sofia Grace Macy und die 16-jährige Georgia Grace Macy.

Während einer Pressekonferenz in Boston sagte Andrew Helling, US-Staatsanwalt für Massachusetts, dass dies der größte Betrug bei College-Einweisungen sei, der je vom Justizministerium verfolgt wurde. Demnach sollen im Zeitraum von 2011 bis 2019 insgesamt rund 25 Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern geflossen sein, mit denen Berater, Trainer und Prüfungsadministratoren bestochen wurden, damit die Kinder bessere Chancen auf eine Zulassung am gewünschten College erhalten.

Felicity Huffman und William H. Macy haben zwei gemeinsame Töchter. (Pascal Le Segretain / 2011 Getty Images)

Ergebnisse von Tests verfälscht

So erstellten die Trainer zum Beispiel falsche Profile der Schüler, die sie als talentierte Athleten darstellten. Auch die Antworten angehender Studenten bei der Aufnahmeprüfung sollen im Nachhinein korrigiert und somit die Ergebnisse der Tests verfälscht worden sein.

Interessanterweise findet sich Felicity Huffmans Ehemann William H. Macy nicht unter den Angeklagten. (Pascal Le Segretain / 2011 Getty Images)

Felicity Huffman und ihr Ehemann, „Shameless“-Star William H. Macy, dessen Name übrigens nicht auf der Antragsliste steht, sollen eine „Spende“ in Höhe von 15.000 US-Dollar getätigt haben, um ihre älteste Tochter bei einem „College-Aufnahmeprüfungs-Schummelprogramm“ unterzubringen. Nachdem sie damit Erfolg hatten erfolgreich, wiederholten sie es bei ihrer zweiten Tochter und überwiesen erneut diese Summe.

Sollten die Angeklagten verurteilt werden, müssen sie mit jeweils bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. Laut Elizabeth McCarthey, einer Sprecherin der US-amerikanischen Anwaltskanzlei, wurde Huffman am Dienstag verhaftet. Kollegin Loughlin stellte sich freiwillig.