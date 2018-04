"Es tut mir unglaublich Leid, dass ich in dieser Woche nicht bei 'Let's Dance' tanzen kann, ich habe mich sehr auf diesen Tanz gefreut", bedauert Barbara Meier ihre Pause. (Antony Jones/Getty Images)

In der letzten „Lets Dance“-Folge zog die einstige „Germany's Next Topmodel“-Gewinnerin Barbara Meier (31) mit ihrem leidenschaftlich ausgeführten Paso Doble Jury und Zuschauer gleichermaßen in den Bann. Juror Jorge González lobte, es sei ihre bisher beste Leistung gewesen. Umso größer Barbaras Wunsch, weitertanzen zu dürfen: „Es hat so großen Spaß gemacht, diesen dramatischen und leidenschaftlichen Paso Doble zu tanzen! Bitte ruft alle für uns an, damit wir nächste Woche wieder in so einen tollen Tanz eintauchen dürfen“, motivierte sie auf Instagram ihre Follower, für sie zu stimmen - mit Erfolg.

Doch während der Proben für die nächste Sendung erreichten die 31-Jährige eine traurige Nachricht: Meiers Oma, welche ebenfalls Barbara hieß, verstarb am Dienstagmorgen im Alter von 90 Jahren im bayerischen Amberg. „Es tut mir unglaublich Leid, dass ich in dieser Woche nicht bei 'Let's Dance' tanzen kann, ich habe mich sehr auf diesen Tanz gefreut“, wird das Model von RTL zitiert: „Ich möchte nach dieser schrecklichen Nachricht aber natürlich jetzt bei meiner Familie und für meine Eltern da sein. Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich möchte ihr jetzt die letzte Ehre erweisen. Ich freue mich aber sehr, dass ich in der nächsten Woche wieder bei 'Let's Dance' dabei sein darf.“

Barbara Meier legte in der letzten "Let's Dance"-Folge einen feurigen Paso Doble zur Dramatik von Carl Orffs "O' Fortuna" auf das Parkett. Ihre Belohnung: sehr beachtliche 26 Jury-Punkte. (Florian Ebener/Getty Images)

In der fünften Folge (Freitag, 20. April, 20.15 Uhr) wird das sympathische Model also wieder bei „Let's Dance“ aufs Parkett gehen. Trotz Meiers Pause wird diesen Freitag einer der Kandidaten die Show verlassen müssen.

Barbara Meier verpasst indes hohen Besuch: Australiens Superstar, Kylie Minogue, wird als Showact der vierten Live-Show ihre neue Single mit dem passenden Titel „Dancing“ performen. Im „90er Jahre-Special Boys vs. Girls“ wird es laut RTL zudem ein Tanzbattle geben, in dem die Jungs und die Mädels in zwei Gruppen gegeneinander antreten.