Seine Jugendzeit und Ausbildung aber verbrachte er in Vegesack. Im Alter von 19 Jahren ging er nach England und arbeitete dort in seinem erlernten Beruf als kaufmännischer Angestellter.

Wahrscheinlich hatte seine Lehrfirma in Vegesack schon mit Schiffbau und Transport zu tun, was seine Kenntnis des Schiffbaus erklärt. Er widmete sich einem Problem, das durch den Bau von eisernen Schiffen akut wurde: Die Eisenplatten der Schiffsböden wurden durch Rost erheblich in Mitleidenschaft gezogen. In zahllosen Versuchen fand Hartmann heraus, dass Anstriche mit Bleimennige gegen Rost schützten. Er ließ diese Technik patentieren und gründete 1865 mit seinen Brüdern August und Georg die Firma „Hartmann Bros.“.

Die neuartige rostschützende Anstrichtechnik für Schiffsböden fand schon bald einen großen Kundenkreis. In London errichtete die Firma eine eigene Fabrikationsanlage, um die ständig wachsende Nachfrage bedienen zu können. Internationale Kontakte erforderten 1888 eine Erweiterung des Unternehmens. „Suter, Hartmann & Rathjen Compagnie Ltd.“ galt international als führendes Unternehmen für Unterwasser- und Rostschutzfarben. Es entstanden Niederlassungen in England und in Übersee.

Der wohlhabend gewordene Wilhelm Hartmann erwarb einen Landsitz in der englischen Grafschaft Surrey. Wegen seiner Großzügigkeit war er hoch angesehen bei der Bevölkerung, sodass man ihm das Amt des Friedensrichters für die Grafschaft übertrug. Als Wohltäter britischer Seeleute erwarb er sich zusätzliche Anerkennung.

Viel wurde an dem Gebäude verändert, nur die denkmalgeschützte Fassade ist geblieben: das Hartmannsstift um 1900 und 2018.

1881 schenkte er der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger das Rettungsboot „Vegesack“. Im Vegesacker Stadtrat wurde die Notwendigkeit der Errichtung einer Krankenanstalt diskutiert. Allerdings konnte das notwendige Kapital nicht aufgebracht werden. Durch persönliche Verbindungen wandte man sich an Wilhelm Hartmann. Dieser stiftete seiner Heimatstadt daraufhin die finanziellen Mittel, um ein Krankenhaus mit 15 Betten zu bauen. Da er aber aus Erfahrung wusste, wie viele mittellose Kranke kein Geld für Ärzte und Medizin aufbringen konnten, sollte das Haus ein „Asyl für arme Kranke aus Vegesack und Umgebung“ werden.

Am 2. September 1887 wurde das Haus mit zunächst elf Betten seiner Bestimmung übergeben und erhielt den Namen seines Stifters. 1890 war die Bettenzahl auf 22 erhöht worden. 1888 versorgte man 175 Kranke in 4041 Pflegetagen. Im Jahr darauf weist die Statistik bereits 263 Kranke an 5554 Pflegetagen aus. Weil die Versorgung kostenlos war, steht auch keine finanzielle Übersicht zur Verfügung. Dafür aber nennt die Gesellschaft für deutsche Naturforscher und Ärzte in ihrer Festschrift von 1890 Patientenkosten für das neu errichtete Bremer Krankenhaus an der St.-Jürgen-Straße: „Es werden drei Verpflegungsklassen“ – dieser Begriff meint die tatsächlichen Tagessätze für Patienten – „unterschieden. In der dritten Verpflegungsklasse zahlen Einheimische 1,50 Mark, Fremde 2 Mark, in der zweiten Klasse 3 und 4 Mark, in der ersten Klasse (Privatkranke) 5 bis 6,50 Mark.“

Als 1895 für das Hartmannsstift ein Flügelanbau zur Erweiterung notwendig wurde, wandte man sich erneut mit der Bitte um Unterstützung an Wilhelm Hartmann. Der stellte bei diesem und einem weiteren Umbau 1912 wesentliche Mittel zur Verfügung. Auch während der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg wäre das Haus ohne Unterstützung des Stifters nicht zu halten gewesen.

Zu einem Eklat kam es, als bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 im Vegesacker Stadthaus das Porträt Wilhelm Hartmanns verhängt wurde. Man wollte – Stiftung hin oder her – nicht im Angesicht des „Engländers“ beraten. Umso höher ist die Großzügigkeit zu werten, mit der Hartmann seine Unterstützung auch danach nicht verweigerte.

Das Hartmannsstift heißt im Volksmund noch heute so. Massive Umbauten und andere Nutzungen haben das bis in die 1980er-Jahre als Klinik dienende Gebäude stark verändert. Nur die unter Denkmalschutz gestellte Fassade erinnert noch an die ursprüngliche Architektur. Hartmann selbst starb 1926 auf seinem Landsitz in Surrey. In seinem Testament wird seine Heimatstadt nicht einmal erwähnt.

