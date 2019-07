Mit einem Bikini-Foto aus dem Urlaub sorgt Sophia Thomalla für Diskussionen. (Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Es sollte eigentlich nur ein heißer Urlaubsgruß sein, doch etliche Fans von Sophia Thomalla nahmen ein Bild, welches die Schauspielerin auf Instagram postete, zum Anlass, harte Kritik an der 29-Jährigen zu äußern.

Was war passiert? Sophia Thomalla befindet sich gerade im Urlaub in Portugal, zusammen mit ihrer Mutter Simone Thomalla und deren Freund Silvio Heinevetter. Natürlich darf da das obligatorische Bikini-Foto nicht fehlen. Das veröffentlichte Thomalla nun auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen ist das Model in knappem schwarzem Zweiteiler, wie sie sich auf einem Sessel im Garten räkelt.

Während einige Fans Sophia Thomalla als "rattenscharf" bezeichnen, unterstellen ihr andere Magersucht. (2017 Getty Images)

Ist Sophia Thomalla krank?

Auch wenn die meisten Fans Thomallas Figur positiv bewerten und sie als „rattenscharfe Frau“, „Bombe“ oder „heiße Alte“ bezeichnen, kritisieren andere offen ihr Aussehen. „Sophia, a bisserl mehr dürfte es schon überall sein“, schreibt ein User, ein anderer wirft ihr sogar eine Krankheit vor und kommentiert mit nur einem Wort: „Magersucht“.

Bereits bei vorherigen Posts schlugen die Kommentare in eine ähnliche Kerbe. „Eine Dürre steht uns bevor. Kindchen, mehr essen“ oder „Du bist wirklich wunderschön aber etwas zu dünn“ ist dort zu lesen. Doch Figurkritik hin oder her, einen ganz besonderen Fan hat Sophia Thomalla immer sicher: Mutter Simone. Die kommentierte das Bild nämlich mit folgenden Worten: „Schönster Mensch auf der Welt.“