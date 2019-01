"Es gab da einen Fan, der wollte mehr. Und er lauerte mir überall auf – egal bei welchem meiner Auftritte, wenn ich kam, war er immer schon da", berichtete Halmich. (Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW)

Im Boxring war Regina Halmich als unerbittliche Fighterin bekannt. Gegenüber dem SWR gestand die 42-Jährige nun, dass sie auch im wahren Leben einen harten Kampf auszufechten hatte. Jahrelang stellte ihr ein Stalker nach, wie die über zwölf Jahre hinweg ungeschlagene Box-Weltmeisterin berichtete: „Es gab da einen Fan, der wollte mehr. Und er lauerte mir überall auf - egal bei welchem meiner Auftritte, wenn ich kam, war er immer schon da.“ Über die selbstgebackenen Torten, die der Mann ihr schenkte, habe sie sich zunächst noch gefreut. Dann aber, so Halmich, habe sie „immer mehr ein mulmiges Gefühl“ bekommen.

Drei Jahre lang versuchte jener Fan, bei jeder Gelegenheit so nah wie möglich an Halmich heranzukommen. Selbst Bodyguards, die sie zeitweise schützten, hielten ihn nicht davon ab. Das Interesse an der 42-Jährigen verlor der Mann erst, als er eine neue Frau kennenlernte. Heute hat Halmich die schwere Zeit weitestgehend verwunden - mit einer Einschränkung: „Ich kann seitdem keine Torten mehr sehen, weil ich dann ständig an diese Situation von damals denken muss. Gott sei Dank kann ich mittlerweile darüber schmunzeln“.