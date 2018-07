Bremen. Netflix, Amazon Video, Sky, Maxdome – es gibt zahlreiche Streaming-Anbieter auf dem Markt und alle bieten mehr oder weniger unterschiedliche Inhalte und Bezahlmodelle an. Doch welcher Film oder welche Serie ist gerade überhaupt angesagt? Und wo kann ich diesen abrufen? Die App Moviepilot Home für Android und iOS versucht, ein wenig mehr Übersicht im Streaming-Dschungel zu schaffen.

Gleich auf dem Startbildschirm werden einige Filme und Serien vorgeschlagen, die aktuell von Relevanz sind. Neben den User-Charts können das Neuerscheinungen oder Filme sein, die aktuell im Fernsehen laufen. In der Vorschau ist jeder Inhalt dabei mit einer Bewertung von null bis zehn versehen.

Hier zeigt sich auch gleich die größte Stärke der App: Moviepilot Home ist ein Ableger der gleichnamigen Website, die mit zehn Millionen Besuchern im Monat zu den erfolgreichsten Filmplattformen in Deutschland gehört. Auf Basis der Bewertungen von Filmen und Serien, empfiehlt die Plattform weitere Filme, die dem eigenen Geschmack entsprechen sollen. Dieses Konzept haben die Macher auch in die App übertragen; wirklich gut funktioniert das aber nur, wenn man sich in der App anmeldet und viele Filme und Serien bewertet.

Doch auch wer einfach nur etwas stöbern und neue Inhalte entdecken will, kann mit der App fündig werden. Unter dem Reiter "Entdecken" kann man etwa Filme nach Handlungszeit, -ort oder Genre sortieren lassen. Dazu gibt es noch verschiedene Listen, die von "Lach' dich schlapp" über "Gänsehaut" bis hin zu "Komm' kuscheln" verschiedene Genres und Stimmungen zusammenfassen.

Klickt man auf einen der vorgeschlagenen Filme, so erhält man sofort die Basisinformationen wie Laufzeit, Besetzung, Trailer und Inhaltsangabe, sowie die Bewertungen der Community. Außerdem bekommt man einen Überblick, welche der Streaming-Anbieter den Film oder die Serie gerade in seinem Programm haben und wird auf Wunsch zum Angebot weitergeleitet. Auch praktisch: Klickt man auf ein kleines Stern-Symbol, so wandert der Film auf die persönliche "Merkliste".

Fazit: Moviepilot Home ist ein nützlicher Helfer, sofern man bei unterschiedlichen Anbietern Filme und Serien schaut. Für Nutzer, die nur bei einem Anbieter sind, ist die App eher weniger geeignet. Zum Entdecken von neuen und alten Filmen oder Serien eignet sich das Programm aber alle mal.