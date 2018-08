Anke Schirrmacher in der weihnachtlichen Scheunen- Galerie. (Femke Liebich)

Deshalb können wir gar nicht früh genug damit anfangen“, erklärt Inhaberin Anke Schirrmacher.

Mit einen hohem Maß an Kreativität verwandeln sie und ihr Team die Scheunengalerie in eine schillernde Weihnachts- und Wintergalerie, die traditionell zum Herbstmarkt offiziell eröffnet wird. „Viele unserer Kunden können es gar nicht abwarten und möchten gerne schon vorher einen Blick in die Scheune werfen“, weiß Anke Schirrmacher aus Erfahrung. Dieses Mal erwartet diese ein ganz neues Erscheinungsbild, denn die Galerie wurde nach und nach renoviert und modernisiert. „Wir haben uns von den deckenhohen Regalen verabschiedet und nun auf niedrigeren Ausstellungstischen viel mehr Stellfläche für unsere Dekorationen geschaffen“, erklärt sie.

„In diesem Jahr sind Lichtobjekte angesagt. Die einzelnen Beleuchtungselemente gibt es jetzt auch vielfach mit Timer“, verrät Anke Schirrmacher einen Trend für die besinnliche Jahreszeit. Farblich können sich ihre Kunden auf traditionelles Rot, Weiß, Gold und Silber, aber auch Rosé einstellen. „Viele Dekoartikel lassen sich untereinander kombinieren“, ergänzt sie. Weiterhin gefragt seien außerdem Wichtel in den unterschiedlichsten Größen.

Für den Außenbereich gibt es schon jetzt Hortensienkränze für die Tür und Windlichter für den Eingangsbereich. Als beliebtes Dekorationselement haben sich laut Anke Schirrmacher außerdem die schockgefrosteten Rosen etabliert: „Die passen das ganze Jahr über.“

Bevor im Scheunenmarkt die Türen zur Adventsausstellung geöffnet werden, steht im Oktober noch die traditionelle Bastelaktion auf dem Programm. „Viele Kunden fragen frühzeitig, wann es wieder soweit ist“, berichtet die Inhaberin. Noch sind wenige Plätze für die drei geplanten Termine frei.

Neben Dekorationsartikeln und Accessoires für drinnen und draußen hat sich der Scheunenmarkt auf Floristik spezialisiert. Für diverse Anlässe fertigen die Experten nicht nur die passenden Sträuße und Kränze, sondern liefern zugleich die entsprechende Tischdekoration und stellen individuelle Geld-

geschenke zusammen.