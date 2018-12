Für alle, deren Sprösslinge, Enkel oder auch Geschwister im nächsten Jahr mit dem Führerschein beginnen wollen, hat Jörg Thomsen, Inhaber der Fahrschule Dodo Garrelfs Inh. Jörg Thomsen in Stuhr, eine interessante Idee: Seine Fahrschule bietet Geschenkgutscheine für die Führerschein-Ausbildung an. Der Clou dabei: Die Fahrschule Dodo Garrelfs Inh. Jörg Thomsen verdoppelt den Wert.

„Es ist ganz einfach: Sie können bei uns Gutscheine für 10, 25 oder 50 Euro kaufen, deren tatsächlicher Wert für den Beschenkten 20, 50 oder 100 Euro beträgt“, erklärt der Fahrlehrer. „Bei der Anmeldung zum Führerschein kann der Gutschein dann bei uns eingelöst werden – je einer pro neuem Fahrschüler.“

Mit dieser Aktion möchte Jörg Thomsen junge Menschen bestärken, bei der Fahrschulwahl auf Qualität zu achten: „Viele schauen nur auf den Preis und landen dann bei Fahrschulen, die eine Ausbildung mit möglichst wenigen Fahrstunden versprechen“, weiß der Fahrlehrer. „Wie viele Stunden jemand braucht, hängt jedoch ganz von den persönlichen Stärken und Schwächen ab. Jeder Schüler sollte genau so viel Stunden nehmen, wie nötig sind, um ihn zu einem sicheren und verantwortungsvollen Fahrer zu machen.“

Für ältere Semester mit langjähriger Erfahrung hinterm Steuer hat die Fahrschule Dodo Garrelfs Inh. Jörg Thomsen ein eigenes Angebot: Wer sich wieder auf den neuesten Stand des Wissens und der Technik bringen möchte, kann spezielle „Best Ager“-Kurse belegen – eine perfekte Geschenkidee für Weihnachten.

Die Gutscheine erhalten Sie in der Fahrschule Dodo Garrelfs Inh. Jörg Thomsen, in der Blockener Straße 39 in Stuhr oder in der Verdener Straße 183 in Achim. Fragen zu den Gutscheinen sowie den „Best Ager“- Kursen beantwortet Jörg Thomsen gern unter der Telefonnummer 04 21 / 80 91 60 06.