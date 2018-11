Bereits zum dritten Mal treten Annie Heger und ihre beiden Kolleginnen auf dem Kulturgut Ehmken Hoff mit ihrer Show auf.

So werden die drei swingenden Ladies die Besucher am 7. Dezember um 20 Uhr schwungvoll auf die Weihnachtszeit einstimmen, denn eine der Damen, Mary, hat zur Christmas Party in ihr Wohnzimmer eingeladen. Sie möchte zeigen, wie schön, kitschig und schön Weihnachten in ihrer amerikanischen Heimat sein kann, doch es wird alles andere als eine stille Nacht.

Die drei Ladies singen, lachen und tanzen zu amerikanischen Klassikern wie „Let It Snow”, „Jingle Bells“ oder „White Christmas“ und entführen damit ihre Zuschauer in einen vorweihnachtlichen Abend voller Glanz und Humor, für den es ab sofort Karten im Vorverkauf gibt. Die Karten kosten 20 Euro und sind am Kiosk Vornkahl sowie in der Tourist-Information in Verden, Große Straße 40, unter Telefon 42 31 12 34 5 oder per E-Mail unter touristik@verden.de erhältlich.