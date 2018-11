Hoope

Weihnachtsflohmarkt für Hundezubehör

Hoope. Einen Weihnachtsflohmarkt für Hundezubehör veranstaltet der Tierschutzverein Lucky Dog Hostel in Hoope an diesem Sonntag, 25. November, von 12 Uhr bis 17 Uhr an seinem Vereinssitz an der Bundesstraße 3.