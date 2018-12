Einstimmen auf die Vorweihnachtszeit. An diesem Wochenende erstrahlt der Scharmbecker Marktplatz wieder im warmen Glanz. (Maren Aendt, Maren Arndt)

bis 9. Dezember, verwandeln sich der Marktplatz und der Kirchenvorplatz der Kreisstadt in eine weihnachtliche Kulisse.

Gut 120 Aussteller erwarten am zweiten Adventswochenende zahlreiche Besucher. Die können sich wiederum auf eine gemütliche Marktatmosphäre sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen.

Stimmungsvolle Illuminationen laden zum Verweilen ein. (Maren Arndt)

Allerlei Leckereien werden dann angeboten – ein richtiges Schlemmerwochenende mit Wohlfühlatmosphäre versprechen die Veranstalter. Neben Bewährtem haben die Organisatoren in diesem Jahr auch auf einige Neuerungen gesetzt. Erstmals dabei ist die Eisstockschießbahn. Besucher dürfen sich dort also sportlich betätigen. Geplant sind Events rund um diese Bahn. Aus diesem Anlass weitet sich der Osterholz-Scharmbecker Weihnachtsmarkt in die Kirchenstraße aus.

Kinder backen Kekse

Wieder mit dabei sind das beliebte Kinderschminken, der Besuch des Weihnachtsmanns und das Elfen- Postamt des Mehrgenerationenhauses für die kleinen Besucher. In dem Café am Markt der Bäckerei Rolf-

Pissarczyk gibt es am Sonnabendnachmittag für Kinder eine Weihnachtsbäckerei. Anmeldungen hierfür können noch direkt in der Filiale am Markt abgeben werden.

Neben den vielen Ausstellern in Hütten und eigenen Ständen bietet das Kunsthandwerkerzelt viele attraktive Angebote. Edles, Weihnachtliches oder Wärmendes findet dort interessierte Abnehmer.

Den Umsatz wollen auch die Einzelhändler der Kreisstadt ankurbeln: Sie geben ihren Kunden morgen im Rahmen des Moonlightshoppings bis 22 Uhr die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen.