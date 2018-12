Ob Rentier, Schneemann oder Santa Claus: Die Kinder können sich auf weihnachtliche Luftballonkunst freuen. (Weserpark)

Zum Aufwärmen eignet sich ein Bummel durch die überdachte und stimmungsvoll dekorierte Ladenstraße. Die Möglichkeiten des Weihnachtsshoppings sorgen dafür, dass sich die kompletten Wunsch- und Besorgungslisten entspannt abarbeiten lassen – von A wie Adventsgesteck bis Z wie Zimtparfait. Zudem finden sich dort ein exklusiver Einpackservice, Livemusik und jede Menge weitere Aktionen für eine rundum zauberhafte Adventszeit.

Während die Eltern Geschenke kaufen, lädt vom 4. bis zum 22. Dezember ein abwechslungsreiches Programm für Kinder ein, etwa die Weserpark-Wichtelwerkstatt. Auf der großzügigen Aktionsfläche im Erdgeschoss entstehen liebevoll gestaltete Grußkarten, köstliche Weihnachtsplätzchen, aromatische Duftorangen und mehr. Beim gemeinsamen Basteln und Backen, zusammen mit liebevollen Betreuern in witzigen Elf- und Wichtelkostümen, vergeht die Wartezeit bis zum Fest wie im Fluge. Der Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit ist auch in diesem Jahr der Besuch des Weihnachtsmanns. Traditionell arrangiert in einer Szenerie mit imposantem Thron, steht er vom 20. bis zum 22. Dezember für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Die Aufnahmen kann man vor Ort kostenlos ausdrucken und noch am selben Tag mit nach Hause nehmen, zum Beispiel als Last-Minute-­Geschenk für die Großeltern.

Ein Kind hat noch einen geheimen Wunsch? Auch kein Problem! Für das mündliche Überbringen des Wunschzettels sowie alle denkbaren Fragen oder Anliegen hat der Weihnachtsmann gern ein offenes Ohr.

An ausgewählten Tagen (Termine: siehe Aktionen) begeistert Mr. Jack, ein Luftballonkünstler der Extraklasse, die Besucher des Weserparks. Statt Pudel, Schwert & Co. entstehen vor ihren Augen im Handumdrehen bunte Ballonkunstwerke passend zur Weihnachtszeit. Ob das rotnäsige Rentier Rudolph, ein fröhlicher Schneemann oder Santa Claus im roten Mantel: Mr. Jack fertigt beeindruckend kreative Ballonfiguren im Minutentakt.