Dabei hatte neben der Informationsvermittlung auch der Austausch von persönlichen Erfahrungen gestanden: Verständnis und Ermutigung in der Gruppe zu finden, gibt Mut und Kraft, neue Impulse zum Umgang mit den betroffenen Familienmitgliedern umzusetzen. Insbesondere die inhaltlichen Aspekte zum Krankheitsverlauf und zum Umgang mit den Demenzkranken sowie die Entlastungsmöglichkeiten gaben einen Überblick über die Möglichkeiten, „auch einmal an sich selbst zu denken“, so Ahlfänger. Die vertrauensvolle Gruppenatmosphäre ermöglichte offene Gespräche. Viele Tipps und Tricks gaben die Angehörigen auch untereinander weiter.

„Der Austausch sei das Wichtigste gewesen, und nicht allein zu sein“, wurde dem Diakon von einigen Teilnehmenden erzählt. „Draußen fände man nur bedingt offene Ohren“, stellte eine Teilnehmerin fest. Leid, menschliche Gebrechen und Sterben seien Dinge, die zum Leben dazugehörten, aber sie würden immer weniger in unsere Leistungsgesellschaft passen. „Die Gesellschaft verdrängt das; hiergegen hilft nur das Enttabuisieren und das gemeinsame Unterwegssein“, so Becker.

Ein Teil der im Rahmen dieser Schulung entstandenen Gemeinschaft überlegt, wie man selbstorganisiert weiter zusammen unterwegs sein könnte. Kontakt gibt es über Diakon Hendrik Becker unter der Telefonnummer 0 42 07 / 80 24 79 oder der E-Mail-Adresse diakon@familiengarten-oyten.de.