Bei der Jahreshauptversammlung des Pop- und Rockchores Ladylike resümierte die alte und neue erste Vorsitzende Marianne Wernecke die letzten zehn Jahre: Rund 500 Proben absolvierte der Frauenchor seit seiner Gründung im April 2008. Dabei sind heute noch etliche Frauen dabei, die auch schon damals mitgesungen haben. Von damals 26 Mitgliedern ist die Anzahl schon lange auf über 40 Ladies gestiegen. Auch die stellvertretende Vorsitzende Christiane Girzig wurde von den Mitgliedern einstimmig wiedergewählt.

2017 gab es mehrere Chorauftritte und eine Chorfahrt nach Aurich. Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen des zehnjährigen Bestehens. Wer Spaß an Pop- und Rockmusik hat und bei Ladylike mitsingen will, kann sich auf www.ladylike-bremen.de informieren. Die Proben finden immer mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Grundschule Ihlpohl statt.

Das Foto zeigt Monika Becker (Kassenwartin, von links), Angela Petermann (Chorleiterin), Christiane Girzig (stellvertretende Vorsitzende), Marianne Wernecke (Vorsitzende) und Carola Kiel (Schriftführerin).