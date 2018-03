Justiz

Weiterer in der Türkei inhaftierter Deutscher freigelassen

In der Türkei ist ein weiterer, aus politischen Gründen inhaftierter Deutscher freigelassen worden. Das gab ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin bekannt.